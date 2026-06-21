СК начал проверку после травмирования женщины поездом в Новосибирской области

Пострадавшую госпитализировали после происшествия на железной дороге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области следователи проводят проверку по факту травмирования женщины на железной дороге. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Происшествие случилось на Западно-Сибирской железной дороге. Обстоятельства наезда выясняются.

Новосибирский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Следователи устанавливают все детали произошедшего.

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