СК начал проверку после травмирования женщины поездом в Новосибирской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области следователи проводят проверку по факту травмирования женщины на железной дороге. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Происшествие случилось на Западно-Сибирской железной дороге. Обстоятельства наезда выясняются.
Новосибирский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Следователи устанавливают все детали произошедшего.
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