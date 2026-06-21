Министр здравоохранения Новосибирской области поздравил медиков с праздником

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за ежедневный труд.
В своем обращении глава регионального Минздрава отметил, что работа врача требует не только высокого профессионализма, но и полной самоотдачи, сострадания и ответственности за жизни людей.
— Ваша профессия — это не просто работа, а высокое служение человеку, требующее полной самоотдачи, глубоких знаний и безграничного сострадания. Ежедневно вы стоите на страже самого главного — здоровья и жизни наших земляков, — подчеркнул министр.
Ростислав Заблоцкий также отметил, что благодаря национальным проектам в здравоохранение поступают значительные инвестиции. В регионе обновляются больницы и поликлиники, закупается современное оборудование и внедряются новые технологии.
При этом министр подчеркнул, что никакая техника не способна заменить профессионализм и человеческое отношение медицинских работников.
В завершение он пожелал медикам крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия и семейного счастья.
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