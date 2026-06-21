Более 753 тысяч жителей получили помощь скорой в Новосибирской области

В регионе работают 34 станции скорой медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года более 753 тысяч человек получили помощь специалистов скорой медицинской помощи в Новосибирской области. Помощь оказывали как на выездах, так и амбулаторно. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирскстата.

Сейчас в регионе работают 34 станции и отделения скорой медицинской помощи, которые ежедневно принимают вызовы и оказывают экстренную помощь пациентам.

В областном правительстве отметили, что служба скорой помощи остается одним из ключевых звеньев системы здравоохранения. Работа медиков требует высокой квалификации, оперативности и готовности действовать в самых сложных ситуациях.

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