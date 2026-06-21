Более 753 тысяч жителей получили помощь скорой в Новосибирской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
С начала года более 753 тысяч человек получили помощь специалистов скорой медицинской помощи в Новосибирской области. Помощь оказывали как на выездах, так и амбулаторно. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирскстата.
Сейчас в регионе работают 34 станции и отделения скорой медицинской помощи, которые ежедневно принимают вызовы и оказывают экстренную помощь пациентам.
В областном правительстве отметили, что служба скорой помощи остается одним из ключевых звеньев системы здравоохранения. Работа медиков требует высокой квалификации, оперативности и готовности действовать в самых сложных ситуациях.
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