Температурные качели от +8 до +34 градусов ожидаются в Новосибирской области

Жаркая погода продолжит держаться в Новосибирской области на следующей неделе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжает держаться жаркая погода. В ближайшие три дня, с 22 по 24 июня, синоптики обещают тепло и отсутствие существенных осадков. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В ночь на 22 июня столбики термометров покажут от +8 до +20 градусов. Днем воздух прогреется до +29...+34 градусов. Небо будет затянуто небольшой облачностью, но дождя ждать не стоит. Ветер будет умеренным, со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы достигнут 13 метров в секунду.

23 июня погода останется похожей. Ночью температура составит от +9 до +20 градусов, а днем ожидается от +28 до +33 градусов. Осадки также не прогнозируют. Ветер сохранится на прежнем уровне с порывами до 13 метров в секунду.

24 июня жара продолжится. Днем в регионе снова станет тепло, от +29 до +34 градусов. Ночные показатели будут варьироваться от +9 до +20 градусов. В течение всего периода погода останется преимущественно сухой.

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