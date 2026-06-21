В Новосибирской области за одни сутки зафиксировали 130 пожаров

130 пожаров потушили в Новосибирской области за сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Новосибирской области произошло 130 пожаров. По данным регионального ГУ МЧС России, большую часть из них составили случаи горения мусора и сухой травы – спасатели выезжали на такие вызовы 111 раз. В результате бытовых и природных возгораний один человек погиб, а еще двое жителей региона получили различные травмы.

Кроме того, спасатели за те же сутки принимали участие в ликвидации последствий 10 автомобильных аварий. В этих дорожно-транспортных происшествиях пострадали и получили травмы 11 человек.

В связи с высокой пожарной опасностью сотрудники МЧС призывают жителей Новосибирской области строго соблюдать правила безопасности. Спасатели просят тщательно тушить окурки и следить за исправностью домашних электроприборов. Нельзя пользоваться неисправными розетками и оставлять без присмотра включенные плиты, чайники и утюги. Также не рекомендуется покупать и использовать самодельные электрические приборы.

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