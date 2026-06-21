В Новосибирской области женщина погибла при пожаре в частном доме

Пенсионерка погибла в пожаре в Новосибирской области. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Петропавловка Венгеровского района Новосибирской области поздно вечером 20 июня произошел сильный пожар. Загорелся частный дом, в котором находились две квартиры. На момент приезда первых пожарных-добровольцев деревянное здание уже полностью охватил огонь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

До приезда спасателей один житель смог самостоятельно выбраться на улицу. Позже пожарные обнаружили под завалами тело погибшей 85-летней женщины. Еще одного пострадавшего скорая помощь увезла в районную больницу с тяжелыми ожогами.

Огонь полностью уничтожил дом на площади 84 квадратных метра. Пожар тушили 16 человек и 5 единиц техники. Спасатели полностью ликвидировали возгорание почти через четыре часа после вызова. Специалисты предполагают, что причиной трагедии стала неосторожность при курении.

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