Водолазы подняли тело 31-летнего мужчины со дна карьера в Новосибирске

В Новосибирске спасатели нашли тело утонувшего на Юго-Западном карьере мужчины. Фото: спасатели МАСС

В Ленинском районе Новосибирска спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы нашли тело утонувшего мужчины 1995 года рождения. Трагедия произошла на Юго-Западном карьере. По словам очевидцев, накануне поздно вечером новосибирец зашел в воду и больше не вернулся на берег. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Для обследования дна водолазная группа использовала специальный эхолот. Прибор помог быстро обнаружить тело погибшего на глубине, после чего водолазы подняли его на поверхность и передали сотрудникам полиции.

Спасатели в очередной раз напоминают жителям, что Юго-Западный карьер остается одним из самых опасных мест для купания в Новосибирске. Этот водоем не оборудован для отдыха: у него неровное дно с резкими перепадами высот, под водой бьют холодные ключи, а на дне лежит строительный мусор. Купание в таких условиях категорически запрещено.

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