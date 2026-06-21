Губернатор Новосибирской области поздравил врачей с Днем медработника

Андрей Травников поблагодарил медиков Новосибирской области за спасение жизней. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил сотрудников сферы здравоохранения с профессиональным праздником. Глава региона выразил искреннюю признательность всем, кто выбрал благородное дело спасения человеческих жизней и заботы о здоровье граждан.

В своем обращении губернатор отметил ежедневный нелегкий труд врачей, фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов, санитаров, а также водителей и диспетчеров скорой помощи. Андрей Травников назвал этот труд «настоящим искусством», которое требует не только глубоких знаний, но и огромного терпения и сострадания к людям.

- Отдельные слова благодарности хочется выразить тем медицинским работникам, кто рискуя своими жизнями, помогает нашим бойцам на передовой. Это истинный пример патриотизма, - написал он в своем канале в МАКС.

Глава региона пожелал медицинским работникам благополучия, бодрости духа и вдохновения в их благородном труде.

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