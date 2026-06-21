В Новосибирске произошел пожар в строящейся школе на Большевистской

В Новосибирске загорелась строящаяся школа. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар на территории строящейся школы. Инцидент случился рядом с домом номер 94 на улице Большевистской. Об этом сообщили очевидцы в канале «АСТ-54» в МАКС.

На кадрах с места происшествия видно, что рабочие на стройке попытались самостоятельно справиться с огнем еще до приезда спасателей. Строители носили песок в ведрах и засыпали им очаг возгорания. Через некоторое время к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС России.

Пострадал ли кто-то в ЧП, пока не ясно. КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Ответ ведомства будет опубликован позднее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX