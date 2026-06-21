Самый длинный день в году наступит в Новосибирске 21 июня

Световой день достигнет максимума в Новосибирске 21 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Большого новосибирского планетария сообщили о наступлении летнего солнцестояния. Это астрономическое событие произойдет 21 июня в 11:24 по московскому времени. В этот момент Северное полушарие Земли окажется максимально наклонено к Солнцу.

Для жителей Новосибирска и всего Северного полушария этот день станет самым длинным в 2026 году, а последующая ночь – самой короткой. Солнце поднимется на максимальную высоту над горизонтом. Специалисты отмечают, что чем дальше к северу находится наблюдатель, тем длиннее будет световой день. Например, за Северным полярным кругом наступит полярный день, когда солнце вообще не заходит за линию горизонта.

Летнее солнцестояние издревле имело важное значение для многих народов мира. С этой астрономической датой связаны различные народные праздники, обряды и традиции. Даже некоторые древние памятники архитектуры строители ориентировали именно на точку восхода солнца в этот уникальный день.

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