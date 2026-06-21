На станции Линево в Новосибирской области тепловоз сбил женщину

В Новосибирской области сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства происшествия на железной дороге. В дежурную часть линейного отдела на станции Инская поступило сообщение о том, что на станции Линево тепловоз сбил пешехода. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.
На место инцидента оперативно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что женщина пыталась перейти железнодорожные пути в неустановленном для этого месте прямо перед составом. Машинист не успел затормозить вовремя, и тепловоз задел пешехода. Пострадавшую женщину с различными травмами экстренно доставили в ближайшую больницу.
Материалы, которые собрали транспортные полицейские, уже передали в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Следователи проведут дальнейшую проверку по факту случившегося.
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