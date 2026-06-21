Ночной забег прошел на Михайловской набережной в Новосибирске

В Новосибирске на Михайловской набережной состоялся Ночной забег. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в ночь на 21 июня прошел традиционный «Ночной забег-2026». Спортивное мероприятие организовали на Михайловской набережной, где собрались профессиональные бегуны и любители активного отдыха. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

Участники преодолели дистанции в 6 и 12 километров. Бегуны двигались по круговому маршруту длиной 3 километра. Трасса начиналась на верхней аллее возле строящегося моста, а у колеса обозрения спортсмены переходили на нижнюю аллею и возвращались обратно.

Организаторы украсили маршрут разноцветными гирляндами, а бег сопровождала музыка. Зрители активно поддерживали участников аплодисментами. Событие ежегодно объединяет сторонников здорового образа жизни в городе.

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