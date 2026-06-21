65 нарушений правил зафиксировали на водоемах Новосибирской области

В Новосибирской области инспекторы ГИМС выявили 65 нарушений на воде. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

С начала сезона навигации на реках и озерах Новосибирской области инспекторы ГИМС МЧС России увеличили число патрулей. За это время специалисты уже зафиксировали 65 нарушений. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Чаще всего владельцы лодок и катеров нарушали правила плавания или выходили на воду без спасательных жилетов. Теперь за это нарушителям грозят крупные штрафы на сумму до 20 тысяч рублей.

Сотрудники ведомства также обратили внимание на растущую популярность гидроциклов в Новосибирской области. Спасатели напомнили, что гидроцикл относится к категории маломерных судов. Для управления им владельцу нужны водительские права и регистрация транспорта в ГИМС. Кроме того, кататься можно только в специальной экипировке, а заезжать на пляжи и в места массового купания людей категорически запрещено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX