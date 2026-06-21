В Новосибирске 21 июня проведут памятные мероприятия к 85-летию начала войны

В Новосибирске проведут памятные мероприятия к годовщине начала Великой Отечественной войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 21 июня, в Новосибирске пройдут памятные мероприятия в честь 85-летия начала Великой Отечественной войны. Программа будет включать в себя исторические реконструкции, концерты и торжественные акции. Об этом сообщили в мэрии.

Как уточнил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, с 17:00 на Монументе Славы начнется исторический пролог. Участники военно-исторических клубов покажут обмундирование и снаряжение времен войны, а в летнем кинотеатре покажут документальные фильмы о подвигах пограничников.

Кстати, пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области подготовило уникальную акцию: на месте символически воспроизведут ежедневный воинский ритуал пограничников 1941 года. В 19:30 под руководством ветеранов пройдет «Памятный боевой расчет», а затем участники возложат цветы к Вечному огню.

Вечер продолжится на мемориальном комплексе. В 20:30 представят ретроспективу событий 21 июня 1941 года и проведут концерт-реквием «Молитва о подвигах героев». В 22:00 начнется проекционное шоу «Свет Победы». Завершится вечер торжественным ритуалом зажжения свечей «Огненные картины».

Кроме того, вечером в Первомайском районе пройдет акция «Свеча памяти». Жителей района приглашают на Монумент Славы первомайцам (Тельмана, 3), чтобы вместе почтить память погибших воинов и тружеников тыла.

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