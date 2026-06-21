В Новосибирске провели рейд по безопасности на Юго-Западном котловане

В Ленинском районе Новосибирска проверили безопасность на диком пляже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

20 июня в Новосибирске прошла проверка безопасности на Юго-Западном котловане. В рейде участвовали сотрудники МЧС, МВД, представители прокуратуры, администрации района и волонтеры. Специалисты выбрали это место в Ленинском районе неслучайно, так как купаться здесь строго запрещено, но люди продолжают приходить на этот дикий пляж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Во время проверки отдыхающие получили памятки с правилами поведения у воды. Инспекторы объяснили, что купаться в необорудованных местах опасно. Главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов сообщил, что с начала лета на водоемах региона погибли десять человек. Шесть из них – только за последнюю неделю.

Основная причина трагедий заключается в том, что вода еще не прогрелась. Даже в жару резкое погружение может вызвать судороги или проблемы с сердцем. Чтобы уменьшить количество происшествий, ведомства усилили работу с населением. Подобные рейды проводят на всех акваториях Новосибирской области, помогая местным властям следить за порядком.

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