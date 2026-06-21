Мэр Новосибирска поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Максим Кудрявцев поздравил новосибирских медиков с праздников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил сотрудников медицинских учреждений города с Днем медицинского работника. Он поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер, лаборантов и санитаров за их профессионализм и ежедневную помощь людям. По словам мэра, благодаря работе местных медиков Новосибирск стал одним из ведущих медицинских центров России.

- Ваша забота, отзывчивость, самоотдача помогает всем нам справляться с самыми сложными испытаниями. Мы восхищаемся вашей стойкостью, - написал глава города в своем канале в МАКС.

В своем обращении мэр пожелал работникам здравоохранения крепкого здоровья, сил и энергии, профессиональных успехов и побольше благодарных пациентов. Также Максим Кудрявцев призвал медиков беречь себя.

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