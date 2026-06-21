В Новосибирске за подделку справок о болезнях теперь грозит до 8 лет тюрьмы

В России вступил в силу закон об уголовной ответственности за фальшивые медсправки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России вступил в силу федеральный закон, который значительно ужесточает ответственность за изготовление и использование поддельных медицинских справок. Речь идет о документах, подтверждающих отсутствие у человека опасных для окружающих заболеваний. С 10 июня 2026 года в Уголовном кодексе РФ появилась новая статья 235.2. Ранее за подобные действия нарушителей судили по общей статье, которая предусматривала до двух лет лишения свободы.

Теперь за изготовление, хранение или покупку фальшивых медицинских справок можно получить реальный срок. За подделку обычных бланков предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до 1 млн рублей. Если подделка касается справок об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы, а штраф может составить до 1,5 млн рублей.

Еще более жесткое наказание ждет тех, кто продавал фальшивки через интернет или использовал служебное положение. В таких случаях срок заключения составит от трех до шести лет, а штраф увеличится до 2 млн рублей. Самое строгое наказание – до восьми лет лишения свободы – грозит за преступление, совершенное организованной группой или повлекшее за собой массовое заражение людей. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

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