Вылет рейсов в Сочи задерживается почти на 10 часов в аэропорту Толмачево

В аэропорту Толмачево 21 июня задерживают рейсы на прилет и вылет. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

В новосибирском аэропорту Толмачево 21 июня наблюдаются задержки некоторых авиарейсов. Самые длительные задержки коснулись вылетов в Сочи. Самолеты под номерами SU 6642 и FV 6642 должны были отправиться в путь в 06:45, но теперь их вылет ожидают в 16:35. Таким образом, опоздание составляет почти 10 часов. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.

Также изменилось время прибытия рейса из Москвы. Самолет DP 6525 должен был приземлиться в 07:35, однако ожидаемое время прилета сейчас составляет 08:40. Задержка составила 1 час 5 минут. Рейс S7 5240 из Хабаровска прибудет в Новосибирск в 09:00 вместо 08:40, опоздание составит 20 минут.

Некоторые рейсы хотя и находятся в статусе «задерживается», но, наоборот, прибудут раньше графика. Самолеты из Благовещенска, Магадана и Южно-Сахалинска приземлятся в Новосибирске с опережением расписания на 15-25 минут.

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