Юлия Савичева не сдержала слез на музыкальном фестивале в Екатеринбурге

Савичева исполнила свои главные хиты на фестивале музыки в Екатеринбурге. Фото: «Уральский меридиан».

На фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге 19 июня выступила Юлия Савичева. Ее концерт собрал самую многочисленную аудиторию вечера – вся площадь была заполнена людьми. Об этом сообщает «Уральский меридиан».

Савичева исполнила свои главные хиты, в том числе «Прости за любовь», во время которой певица растрогалась. Многотысячная публика пела вместе с ней и тоже не сдерживала слез.

На прощальной композиции «Не смотри по сторонам» подпевали все, даже те, кто уже покидал площадку. Толпа растянулась так, что из-за столпотворения пришлось перекрыть дорогу. Часть слушателей осталась на улицах и после завершения выступления, продолжая петь песни Савичевой.

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