Ушел из жизни экс-прокурор города Оби Игорь Власов

За заслуги перед ведомством Власов был награжден медалью и именным огнестрельным оружием. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

После продолжительной болезни 20 июня скончался Игорь Алексеевич Власов, бывший прокурор города Оби и ветеран органов прокуратуры, посвятивший службе более 39 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В разное время Игорь Алексеевич возглавлял прокуратуры Чулымского, Коченевского и Ордынского районов. Ушел на пенсию он в звании прокурора города Оби. За заслуги перед ведомством Власов был награжден медалью «Ветеран прокуратуры» и именным огнестрельным оружием.

Прощание с Игорем Власовым состоится 23 июня с 14:00 до 15:00 в прощальном зале на улице Мочищенское шоссе, 1, корпус 3.

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