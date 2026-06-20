В центре Новосибирска во дворе сбили двухлетнего мальчика

В Центральном районе Новосибирска 20 июня около 19:30 водитель иномарки сбил двухлетнего ребенка на придомовой территории. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.
Во дворе на улице Орджоникидзе, 30 женщина, управляющая Nissan Juke, совершила наезд на мальчика 2024 года рождения – ребенок внезапно выбежал на проезжую часть. Судя по фото, малыш на игрушечной машине выкатился на дорогу из-за припаркованных авто.
Характер травм уточняется, сообщили в региональной Госавтоинспекции. На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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