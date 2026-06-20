Новосибирцы подали 61 тысячу заявлений о запрете сделок с недвижимостью

Услуга становится ключевым элементом «цифровой самозащиты» граждан. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством заявлений о запрете регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника. С января по май 2026 года сибиряки подали 61 тысячу таких заявлений. Такие данные опубликовала пресс-служба регионального Росреестра.

Также в лидерах – Московская область, Москва и Санкт Петербург. По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, услуга становится ключевым элементом «цифровой самозащиты» граждан.

Служба напоминает, что подать заявление можно в любом МФЦ или на портале «Госуслуг», а вот снять запрет можно только лично или по закону. Процедура бесплатна.

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