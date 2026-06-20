В Новосибирске у Горбатого моста автомобиль врезался в дерево и опрокинулся

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Дзержинском районе Новосибирска днем 20 июня около Горбатого моста иномарка въехала дерево и перевернулась на бок. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».
Свидетели аварии предполагают, что водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, врезался в дерево на обочине, после чего машина опрокинулась на правый бок.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, авария оформлена с материальным ущербом. В ДТП никто не пострадал. На месте работает наряд ДПС, обстоятельства устанавливаются.
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