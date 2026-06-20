Более 11 тысяч новосибирских многодетных семей установили пожарные извещатели

Система срабатывает при первых признаках задымления и подает громкий звуковой сигнал, давая время на эвакуацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске более 11 тысяч многодетных семей бесплатно установили в домах автономные дымовые пожарные извещатели. Такими данными поделились в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Всего устройства уже установлены в домах и квартирах 11 102 многодетных семей. За прошедшую неделю датчики дыма появились еще в 96 жилых помещениях. Так, горожанам передано 47 144 прибора.

Система срабатывает при первых признаках задымления и подает громкий звуковой сигнал, давая время на эвакуацию. В Новосибирске программа действует с 2017 года. Получить извещатели могут многодетные семьи независимо от дохода – достаточно обратиться в отделы по делам ГО и ЧС по районам города.

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