Новосибирцев приглашают на йогу в Центральном парке

В Центральном парке пройдет мастер-класс по классической йоге. Фото: Алексей ФОКИН.

В Новосибирске 21 июня для горожан организовали два события на свежем воздухе – занятие по классической йоге и квартирник с танцами и песнями. Подробнее о мероприятиях выходного дня рассказали в пресс-службе мэрии города.

Приуроченный к Международному дню йоги, в Центральном парке в 12:00 пройдет мастер-класс по классической йоге. Занятие проведет инструктор МАУ «Стадион».

А в 16:00 в парке «Первомайский» стартует фестиваль «Квартирник в Первомайском». В программе – советские хиты, дворовые танцы, граффити, рисунки на асфальте и дискотека. Вход на оба мероприятия свободный.

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