В Новосибирске у ТЦ «Одоевский» заметили бродячую корову

Животное выглядело ухоженным и явно не диким. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Новосибирска заметили домашнюю корову, бродившую около дверей ТЦ «Одоевский», который находится в Первомайском районе. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Моя Первомайка».

Кадры прогулки рыжей коровы сняли прохожие. Животное выглядело ухоженным и явно не диким.

– Видно, что домашняя. Хозяин забери Буренку домой, – подписал пост в соцсетях автор видео.

В последнее время в Новосибирске и окрестностях участились случаи появления животных в неожиданных местах – ранее горожане уже встречали лосей и косуль.

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