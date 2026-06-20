В Новосибирске у ТЦ «Одоевский» заметили бродячую корову

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Жители Новосибирска заметили домашнюю корову, бродившую около дверей ТЦ «Одоевский», который находится в Первомайском районе. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Моя Первомайка».
Кадры прогулки рыжей коровы сняли прохожие. Животное выглядело ухоженным и явно не диким.
– Видно, что домашняя. Хозяин забери Буренку домой, – подписал пост в соцсетях автор видео.
В последнее время в Новосибирске и окрестностях участились случаи появления животных в неожиданных местах – ранее горожане уже встречали лосей и косуль.
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