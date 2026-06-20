Полиция и народные дружинники научили новосибирцев противостоять мошенникам

Полицейские и дружинники раздавали памятки с алгоритмом действий при подозрении на мошенничество. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на площади Калинина прошла профилактическая акция по борьбе с мошенничеством: сотрудники полиции и народные дружинники рассказали горожанам, как не попасться на уловки аферистов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с народной дружиной «Молодежная» и кибердружиной «Отражение» рассказывали прохожим о самых распространённых схемах обмана. Горожанам объясняли, как распознать звонки от лжебанкиров, а также напомнили не переводить деньги на «безопасные счета» и не сообщать личные данные.

Полицейские и дружинники раздавали памятки с алгоритмом действий при подозрении на мошенничество. Подобные мероприятия, по мнению организаторов, помогают повысить бдительность и защитить людей от потери средств.

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