Новосибирская саблистка Алина Михайлова взяла золото на чемпионате Европы

Новосибирская фехтовальщица стала чемпионкой Европы. Фото: Пресс-служба Федерации фехтования России

Женская сборная России по сабле завоевала золотые медали чемпионата Европы по фехтованию. Одной из победительниц стала новосибирская спортсменка Алина Михайлова, для которой этот титул стал первым крупным международным успехом в карьере, сообщили в Федерации фехтования России.

Соревнования проходят во Франции. На пути к финалу российская команда уверенно обыграла сборные Испании и Венгрии с одинаковым счётом 45:38. В решающем поединке россиянкам противостояли хозяйки турнира — француженки, которые годом ранее выиграли чемпионаты Европы и мира. Однако российская команда сумела взять верх со счётом 45:39 и завоевать чемпионский титул.

В составе сборной выступали двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Запасной спортсменкой команды стала ещё одна представительница Новосибирска — Анастасия Шорохова.

26-летняя Алина Михайлова представляет Региональный центр спортивной подготовки Новосибирской области. Победа на чемпионате Европы стала для неё первой наградой такого уровня.

Следующим крупным международным стартом для российских фехтовальщиков станет чемпионат мира, который состоится в конце июля в Гонконге.

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