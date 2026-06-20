Новосибирская область стала лидером по отравлениям курительными смесями. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область по итогам 2025 года заняла первое место в России по уровню острых отравлений курительными смесями. Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 году».

Показатель составил 0,5 случая на 100 тысяч населения, что более чем в 25 раз выше среднего по стране (0,02). Такие данные приведены в докладе Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Всего в прошлом году случаи отравлений курительными смесями зафиксировали в 13 регионах России. По данным ведомства, в 82% случаев причиной отравлений становились вещества неустановленного состава, в 18% — подтверждённые наркотические соединения.

Отдельно в докладе уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области отмечается рост числа несовершеннолетних, состоящих на наркологическом учёте. В 2025 году их стало 270. Из них 55 подростков употребляют наркотики (рост на 129,2% за год), 201 — алкоголь (плюс 75%), при этом число детей, употребляющих токсические вещества, снизилось на 22,2% и составило 14 человек.

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