Вежливый мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов в Новосибирске

Грабитель извинился, но потом достал нож и обчистил кассу. Фото: Кадр из видео ГУ МВД по НСО

В Новосибирске 48-летний мужчина ограбил офис микрозаймов и быстро попался в руки полиции. Ограбление записали камеры видеонаблюдения: мужчина, зайдя в помещение, извинился перед сотрудницей, после чего достал нож и потребовал деньги.

Забрал он себе 24 тысячи рублей, после чего скрылся.

- Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 48-летний житель Тогучинского района. Деньги он потратил на личные нужды, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», фигурант заключён под стражу.

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