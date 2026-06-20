За сутки в Новосибирской области произошло 70 пожаров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали 70 пожаров. Большая часть возгораний — 60 случаев — была связана с горением мусора и сухой растительности.

— Одним из наиболее крупных происшествий стал пожар в Первомайском районе Новосибирска. Сообщение о возгорании надворных построек рядом с пятиэтажным жилым домом поступило в экстренные службы в 15:32. К моменту прибытия пожарных огонь охватил весь блок хозяйственных построек, создав угрозу распространения на крышу многоквартирного дома, — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для тушения пожара огнеборцы задействовали три пожарных ствола и проложили магистральную линию от ближайшего гидранта. Открытое горение удалось ликвидировать в 16:54, а полностью пожар был потушен к 20:00. Площадь возгорания составила 59 квадратных метров. Из жилого дома самостоятельно эвакуировались 27 человек, в том числе семеро детей. Пострадавших нет.

Напомним, ранее в Новосибирске произошел пожар из-за взрыва газа в доме на улице Народной. Четверо человек пострадали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX