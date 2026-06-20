На Бердском шоссе в Новосибирске в субботу образовались многокилометровые пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в субботу на Бердском шоссе в Новосибирске образовался серьёзный затор. По данным дорожных сервисов, длина пробки достигла трёх километров.

Сложная ситуация наблюдается и на других магистралях города. Более трёх километров растянулась пробка в районе разъезда Иня. Кроме того, движение затруднено на Советском шоссе из-за дорожно-транспортного происшествия, а также на Ордынском и 1-м Мочищенском шоссе.

Подписчики в комментариях сообщают, что пробки возникли из-за фестиваля «Звуки Сибири», который проходит в Академгородке.

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