Новосибирцев зовут в парки потанцевать под песни песни Юрия Шатунова

Концерт памяти Юрия Шатунова пройдет 20 мая в Первомайском парке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей города приглашают 20 июня потанцевать под песни Юрия Шатунова. Сразу в двух городских парках пройдут бесплатные мероприятия для любителей танцев и песен.

— В 15:00 в парке имени С. М. Кирова стартует фестиваль современного танца «СИБОТРЫВ». Фестиваль станет частью проекта «Арт-фабрика», который пройдет в августе 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вечером поклонников легендарного Юрия Шатунова ждут в парке «Первомайский» на улице Маяковского, 5а. В 18:00 здесь начнется концерт памяти артиста. Со сцены прозвучат песни, знакомые нескольким поколениям слушателей, — те самые хиты, которые и сегодня находят отклик в сердцах миллионов, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Вход на оба мероприятия свободный. Возрастных ограничений не предусмотрено.

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