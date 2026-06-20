В Новосибирской области 37 туристических групп зарегистрировали свои маршруты. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

С 30 апреля по середину июня в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 429 туристских групп с общим числом 4 232 человека, среди которых 1 734 ребёнка. В Новосибирской области за этот же период зарегистрировано 37 групп — это 441 человек, из них 290 детей. Об этом сообщили в МЧС России по Новосибирской области. .

— Прямо сейчас на маршрутах в регионе находятся 4 группы, объединяющие 43 человека, включая 35 детей. Напоминаем, что регистрация позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации, облегчает работу спасателей, если туристы вовремя не выйдут на связь, и сокращает территорию поиска при несчастных случаях, — сообщает ведомство.

Подать уведомление можно онлайн на сайте МЧС, через инструктора-проводника, заказным письмом или при личном обращении в ведомство. В заявке необходимо указать состав группы, контакты руководителя, детальный маршрут с опасными участками, даты похода и аварийный выход для сложных маршрутов. Уведомить спасателей нужно не позднее дня старта, но лучше сделать это хотя бы за сутки.

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