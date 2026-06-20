В Новосибирске три дня будет держаться аномальная жара выше +30 градусов

В Новосибирске ещё минимум три дня будет жара без дождей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 20 по 22 июня Новосибирске установится сильная жара. По данным синоптиков, в ближайшие выходные и понедельник столбики термометров днем будут достигать отметок от +29 до +33 градусов.

— В субботу ожидается небольшая облачность, ночью воздух остынет лишь до +10…+15 градусов, а днем прогреется до +31. В воскресенье и понедельник жара усилится — максимальная температура составит уже +33 градуса. Осадков в эти дни не прогнозируется, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Синоптики и МЧС предупреждают: такая погода несет серьезные риски. Из-за сухой и горячей погоды возрастает угроза природных пожаров — достаточно одной искры, чтобы загорелась сухая трава или мусор. Жара может привести и к большим трагедиям на водоемах.

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