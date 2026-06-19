Новосибирцы активно собирают жимолость в окрестностях Бердска

Новосибирцы массово собирают жимолость в окрестностях Бердска. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области продолжается активный сезон сбора жимолости. Местные жители сообщают, что в этом году урожай очень хороший. Особенно много ягоды сейчас можно найти в окрестностях Бердска. По словам сборщиков, там жимолости хватает на всех, даже несмотря на большое количество желающих. Некоторые новосибирцы ходят за ягодой по несколько раз за сезон, и она все еще не заканчивается. Об этом пишут в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2026» в соцсети «ВКонтакте».

Жимолость ценится за свои полезные свойства. В ней содержится рекордное количество витаминов и микроэлементов. Благодаря этому ягода отлично помогает организму в сезон простуд, работая как противовирусное и жаропонижающее средство.

Интересно, что наиболее полезными считаются именно горькие сорта ягоды. В них концентрация полезных веществ выше, чем в сладких плодах.

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