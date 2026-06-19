Полицейские за день составили 3 протокола за незаконную торговлю в Новосибирске

В Новосибирске полицейские пресекли несанкционированную уличную торговлю. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске прошел рейд по проверке правил торговли в общественных местах. 19 июня сотрудники полиции Заельцовского отдела помогли представителям мэрии города и администрации Центрального округа найти факты несанкционированной уличной торговли. Инспекторы проверяли, соблюдают ли продавцы установленные законом правила при работе на открытых пространствах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе проверки сотрудники обнаружили нарушения. По результатам мероприятий составили три административных протокола.

Такие рейды помогают бороться с торговлей в неустановленных местах и поддерживать порядок на городских улицах. Полиция продолжает следить за соблюдением правил торговли в регионе.

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