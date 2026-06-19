В детских лагерях Новосибирской области проводят лекции по кибербезопасности

Лекции по кибербезопасности начали проводить в новосибирских детских лагерях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В детских оздоровительных лагерях Новосибирской области проходят занятия в рамках всероссийского проекта «День цифры». Программа направлена на обучение подростков правилам информационной безопасности. Одно из таких мероприятий состоялось в образовательном парке имени Олега Кошевого в Бердске. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

В тематическом дне приняли участие около 200 активистов из летней профильной смены регионального отделения «Движения первых». С лекцией по кибергигиене к ребятам обратился руководитель Центра защиты информации Новосибирской области Дмитрий Домшинский. Он рассказал, как защищают данные государственные ресурсы и как правильно вести себя в интернете. Подростки узнали, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников и не попасть в противоправные ситуации в сети.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что подобные уроки проводятся в области в течение всего года. Летом дети проводят больше времени в мессенджерах, социальных сетях и компьютерных играх. Поэтому специалисты считают важным продолжать обучение цифровой грамотности даже во время летних каникул.

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