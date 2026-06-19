11-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки в Новосибирске

В Калининском районе водитель сбил мальчика на самокате. Фото: ГАИ Новосибирска

Вечером 19 июня 2026 года в Калининском районе у дома 132/4 на улице Кропоткина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Там водитель автомобиля Volkswagen Teramon ехал по дворовой территории, и в этот момент на проезжую часть на самокате выехал ребенок. Водитель не успел вовремя остановиться и наехал на 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

Сейчас специалисты уточняют характер полученных подростком травм. На месте происшествия работал наряд ДПС. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, что это не первое за сегодня ДТП с пострадавшим ребенком. Ранее водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика на самокате на улице Киевской.

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