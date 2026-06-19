В Новосибирске электроснабжение в Ленинском районе восстановят к 23:00

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденный кабель. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Причиной сбоя стало повреждение кабельной линии в районе четвертого моста через Обь. Проблема возникла из-за несанкционированных работ на линии. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Новосибирск».

Специалисты уже добились первых результатов. Благодаря резервным схемам удалось вернуть свет более чем половине потребителей в этом районе. На данный момент электроснабжение восстановили у 50 процентов жителей и организаций.

В процессе ремонта энергетики обнаружили дополнительные повреждения кабеля. Чтобы устранить все поломки, бригады работают на разных участках одновременно. Из-за сложности задачи специалисты просят подождать. Время полного восстановления электричества перенесли на 23:00, хотя раньше планировали завершить все работы к 21:00.

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