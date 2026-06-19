Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Продажа алкоголя в Новосибирске в День города 2026 будет ограничена в местах проведения массовых мероприятий. Соответствующее постановление мэрии опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации города.
В 2026 году сибирская столица отметит свою 133-ю годовщину со дня основания. Массовые праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 28 июня. В этот день розничную продажу алкогольной продукции полностью запретят в границах проведения праздника. Власти определили 10 основных зон, где будут действовать ограничения. В эти территории вошли центральные улицы города, Михайловская набережная, Цветной проезд в Академгородке, парк у Новосибирского водохранилища и другие популярные места отдыха.
В местах проведения массовых мероприятий продажу спиртного запретят на весь день 28 июня. Организациям торговли и общепита в праздничных зонах рекомендовали продавать только безалкогольные напитки, квас, соки, мороженое и кондитерские изделия. При этом продавцы должны полностью исключить продажу любых напитков в стеклянной таре.
Летние кафе, веранды и площадки в этих районах должны будут завершить свою работу не позднее 23:00. Городские службы усилят контроль за соблюдением этих правил в течение всего праздничного дня.
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