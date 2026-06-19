В Новосибирске ограничат продажу алкоголя 28 июня 2026 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Продажа алкоголя в Новосибирске в День города 2026 будет ограничена в местах проведения массовых мероприятий. Соответствующее постановление мэрии опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации города.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ СПИРТНОЕ В НОВОСИБИРСКЕ В ДЕНЬ ГОРОДА 2026

В 2026 году сибирская столица отметит свою 133-ю годовщину со дня основания. Массовые праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 28 июня. В этот день розничную продажу алкогольной продукции полностью запретят в границах проведения праздника. Власти определили 10 основных зон, где будут действовать ограничения. В эти территории вошли центральные улицы города, Михайловская набережная, Цветной проезд в Академгородке, парк у Новосибирского водохранилища и другие популярные места отдыха.

В КАКОЕ ВРЕМЯ ЗАПРЕЩЕНА ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ В НОВОСИБИРСКЕ В ДЕНЬ ГОРОДА 2026

В местах проведения массовых мероприятий продажу спиртного запретят на весь день 28 июня. Организациям торговли и общепита в праздничных зонах рекомендовали продавать только безалкогольные напитки, квас, соки, мороженое и кондитерские изделия. При этом продавцы должны полностью исключить продажу любых напитков в стеклянной таре.

Летние кафе, веранды и площадки в этих районах должны будут завершить свою работу не позднее 23:00. Городские службы усилят контроль за соблюдением этих правил в течение всего праздничного дня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX