В Новосибирске водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика на самокате

Иномарка сбила мальчика на самокате в Новосибирске. Фото: ГАИ Новосибирска

Вечером 19 июня 2026 года в Ленинском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. У дома 11 на улице Киевской водитель автомобиля «Тойота Королла Спринтер» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

По предварительным данным, пострадавший пересекал проезжую часть на самокате. Мальчик двигался справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате столкновения пострадал 11-летний ребенок. Сейчас медики и специалисты уточняют характер полученных им травм.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Полицейские проводят проверку и устанавливают все детали и обстоятельства этого ДТП.

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