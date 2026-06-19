Бастрыкин потребовал отчет по делу о стрельбе в ребенка в Новосибирской области

В Новосибирской области расследуют уголовное дело после ранения подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела в Новосибирской области, которое касается инцидента в одном из дачных поселков Новосибирского района. Там выстрелили в школьника. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

- В СМИ сообщается, что в одном из дачных поселков Новосибирского района 12-летний подросток получил огнестрельное ранение, когда катался на питбайке. Отмечается, что школьник находится в медицинском учреждении, - сообщили в ведомстве.

Следственные органы по Новосибирской области уже начали расследование по данному факту. Александр Бастрыкин распорядился, чтобы и.о. руководителя регионального следственного управления представил подробный отчет о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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