В Новосибирске открылась выставка мастера лоскутного шитья Александры Шориной

Работы художницы можно увидеть в администрации Советского района Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске открылась выставка художницы и мастера лоскутного шитья Александры Шориной. Экспозиция работает в фойе администрации Советского района на проспекте Академика Лаврентьева, 14. Об этом пишет Навигатор.

Александра Шорина родилась во Фрунзе, окончила художественную изостудию, а затем переехала в Новосибирск. С 2007 года она занимается в клубе лоскутного шитья «Золотая долина» при Доме культуры «Академия», где создает авторские панно и коллективные работы по собственным эскизам.

По словам коллег, мастерица отличается узнаваемым стилем и часто использует в работах вышивку и нетрадиционные материалы. Особое место в ее творчестве занимает техника пэчворка, которая позволяет превращать даже небольшие лоскутки ткани в художественные произведения.

Александра Шорина регулярно участвует в городских, региональных и всероссийских выставках и квилт-фестивалях.

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