В Новосибирске спецтехника оборвала кабель и обесточила дома на шести улицах

В Новосибирске из-за повреждения кабеля пропало электричество в ряде домов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске из-за повреждения кабельной линии произошло аварийное отключение электричества. Инцидент случился на площадке строительства четвертого моста через реку Обь. Во время земляных работ подрядная организация, которая не согласовала свои действия с энергетиками, порвала кабель. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

Из-за порыва кабеля без света остались жилые дома и различные объекты на нескольких улицах. Проблемы затронули улицы Планировочную, Ватутина, Дальнюю, Болотную, Чулымскую и Шоссейную.

Для устранения аварии на место направили три бригады. В ликвидации последствий участвуют около 10 энергетиков. Также специалисты привлекли спецтехнику и электротехническую лабораторию. Сейчас рабочие меняют поврежденный участок кабеля и одновременно подключают потребителей к резервной схеме питания. Полностью восстановить электроснабжение планируют к 21:00.

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