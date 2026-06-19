Жители Барнаула пожаловались на соседку, смазывающую лавочки медом

Горожане утверждают, что после этого на скамейках невозможно сидеть Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле жители многоэтажки на улице Антона Петрова пожаловались на пожилую соседку, которая, по их словам, регулярно смазывает дворовые лавочки медом и маслом. Об этом пишет Amic.

Сообщение о необычной ситуации появилось в соцсетях. По словам жильцов дома №174, после такой обработки скамейки становятся липкими и грязными, из-за чего пользоваться ими практически невозможно.

Пост быстро набрал комментарии. Пользователи выдвинули разные версии причин такого поведения. Одни предположили, что женщина пытается отвадить отдыхающих от лавочек возле своего подъезда, другие считают, что у ее действий могут быть иные мотивы.

При этом достоверной информации о причинах поступков пенсионерки пока нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX