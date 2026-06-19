В Новосибирске хулиган распылил в магазине баллон с перцовым газом

Фото: АБ ГВАРДИЯ

Распылившего в общественном месте перцовый газ и причинившего тем самым вред здоровью двух человек нарушителя задержали бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

18 июня около 6 часов вечера в одном из торговых учреждений Октябрьского района Новосибирска была нажата кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим по тревоге «гвардейцам» администратор сообщил, что из магазина только что ушел 35-летний мужчина, который угрожал физической расправой. Поскольку обнаружить его по горячим следам не удалось, бойцы ГБР-74 убыли с объекта ни с чем.

Снова с этого же объекта сигнал тревоги на пульт дежурной части ГВАРДИИ поступил минут через 40. На этот раз прибывший экипаж застал нарушителя, мешавшего работать, и выпроводил его на улицу.

Но в половине восьмого вечера тревожная кнопка в магазине была нажата вновь: хулиган вернулся и продолжил вести себя агрессивно. Бойцы ГБР вывели его с объекта - на этот раз с применением физической силы.

Спустя час разъяренный мужчина заявился в магазин уже вооруженный перцовым баллоном, газ из которого распылил в лицо администратору прямо в торговом зале.

Приехавшие по тревоге бойцы ГБР-82 застали нарушителя на улице - он безостановочно распылял газ вокруг себя. Все это происходило в людном месте на тротуаре, поэтому от действий хулигана пострадала проходившая мимо женщина.

Бойцы ГБР задержали неадекватного агрессора и сдали его полицейскому автопатруля для передачи в отдел полиции «Октябрьский».

Заявление о причинении вреда здоровью написали двое пострадавших.