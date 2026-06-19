Новосибирские абитуриенты могут подать документы в колледжи онлайн с 20 июня

В колледжах Новосибирской области 20 июня откроется онлайн-прием заявлений через Госуслуги. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 20 июня в Новосибирской области стартует онлайн-подача заявлений в колледжи через портал Госуслуг. К сервису подключили все учебные заведения региона. В прошлом году через интернет подали около 60 000 заявлений, что составило 70% от общего числа. Теперь процесс стал еще удобнее: можно подать документы в любое количество колледжей на разные специальности. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

В этом году сервис доработали. Теперь льготы для детей участников СВО подтверждаются автоматически, бумажные справки больше не нужны. Чтобы подать заявление, пользователю нужна подтвержденная учетная запись. Процесс занимает несколько минут: нужно выбрать уровень образования, ввести данные аттестата и указать достижения, например, победы в олимпиадах.

Всего в Новосибирской области работают 79 организаций среднего профессионального образования. В текущем году они предлагают 14 тысяч бюджетных мест для выпускников 9-х и 11-х классов. Прием документов на творческие специальности продлится до 10 августа, на остальные направления – до 15 августа. Если места останутся, прием документов могут продлить до 25 ноября. Также можно подать документы лично или отправить их почтой.

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