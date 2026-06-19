Сибирячка лишилась 48 тысяч рублей после установки VPN-приложения

Мошенники получили доступ к ее смартфону и оформили покупку в рассрочку Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Рубцовска стала жертвой мошенников после установки на телефон VPN-сервиса, найденного в интернете. Об этом Amic сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, женщина скачала приложение для обхода интернет-ограничений и предоставила ему полный доступ к данным и функциям смартфона.

Спустя некоторое время она обнаружила в личном кабинете маркетплейса оформленную без ее ведома покупку в рассрочку на сумму 48 тысяч рублей. Никаких заказов женщина не делала.

После обращения в полицию выяснилось, что злоумышленники получили доступ к устройству. Сотрудники МВД нашли в телефоне переписку, которую мошенники вели от имени владелицы, а также код для получения заказанного товара.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц.

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