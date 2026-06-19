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НовостиОбщество19 июня 2026 11:27

В пожаре на Народной пострадали 27 семей в Новосибирске

Две семьи уже попросили предоставить временное жилье
Екатерина ХАЛИМОВА
Две семьи уже попросили предоставить временное жилье

Две семьи уже попросили предоставить временное жилье

Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

После хлопка бытового газа и пожара в доме №57 на улице Народной в Новосибирске помощь потребовалась 27 семьям. С жителями уже работает администрация Калининского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

На данный момент две семьи обратились с просьбой предоставить временное жилье. Им помогут оформить документы для заселения в помещения муниципального маневренного фонда.

Также до конца дня власти планируют ввести режим повышенной готовности.

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